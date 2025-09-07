O corpo de uma indígena foi encontrado parcialmente carbonizado, neste domingo (7), a 60 km de Formoso do Araguaia, na região sul do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Harenaki Javaé, de 18 anos.\nA Polícia Militar informou que foi chamada por uma enfermeira, relatando a localização de um corpo carbonizado nas proximidades da Aldeia Canuanã, onde acontecia um festejo. No local, a equipe da Polícia Militar constatou o fato e identificou a vítima como uma jovem indígena de 18 anos, moradora de outra aldeia.\nDe acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Harenaki Javaé era moradora da Aldeia São João. As duas aldeias ficam dentro da Ilha do Bananal.\nA perícia foi chamada, e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal de Gurupi (IML), onde será submetido aos exames de necropsia, necropapiloscópico e de arcada dentária para identificar as causas da morte.