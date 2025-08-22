Jaqueline Morais Moreira, de 25 anos, esfaqueada em Campos Lindos, norte do estado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela ficou uma semana internada no Hospital Regional de Araguaína e a morte foi confirmada nesta quinta-feira (21).\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 2ª edição: Morre mulher atacada por companheiro em Campos Lindos\nO suspeito de cometer a agressão era o companheiro dela. No mesmo dia do crime, em 14 de agosto, ele tirou a própria vida, segundo informou a Polícia Militar (PM). O nome dele não foi informado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nA princípio, o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, pois a vítima sobreviveu ao ataque. Ela foi socorrida em estado grave, com duas perfurações no abdômen provocadas por faca.\nOssada humana é encontrada, e polícia suspeita que seja de idoso de 90 anos desaparecido há um ano em Cristalândia