Vítima morava em Palmeirópolis e tem a morte investigada após o corpo ser localizado em um rio (Reprodução/Arquivo da família de Deise Carmem)\nA mulher encontrada morta em um rio no Tocantins, identificada como Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, era casada havia mais de 30 anos com José Roberto, de 54, um dos suspeitos de envolvimento no crime. A informação teve confirmação de uma sobrinha-neta da vítima, em entrevista ao Jornal do Tocantins.\nDeise Carmem nasceu em Barreirinha, distrito do município de Porangatu (GO), e morava há anos em Palmeirópolis, no sul do estado. Segundo a família, ela tinha duas filhas, Roberta e Débora, que também são investigadas pela Polícia Civil no caso.\nDescrita pela família como uma mulher “extremamente alegre, comunicativa e brincalhona”, Deise Carmem era conhecida pela facilidade em fazer amizades e pela disposição em ajudar quem precisava. “Ela contagiava todos ao seu redor, tinha uma risada única e marcante”, relatou uma familiar, que pediu identificação apenas pelo grau de parentesco por cautela.