Deise Carmem era uma pessoa alegre e brincalhona, segundo sobrinha (Arquivo pessoal)\n“Uma pessoa muito alegre, brincalhona, comunicativa”. Assim era Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, que perdeu a vida após ser assassinada na região sul do estado. O relato é da sobrinha dela, que não quis ser identificada, mas lamentou a perda da tia.\nO caso foi registrado em dezembro de 2025, em Gurupi, quando Deise desapareceu. O corpo dela foi encontrado boiando, em estado de decomposição, no dia 1º de janeiro de 2026, no rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe. Na época, familiares chegaram a divulgar cartazes nas redes sociais à procura da vítima. Segundo a Polícia Civil, ela foi morta a facadas pelo marido e pelas duas filhas.\nDeise Carmem ainda é lembrada pela sobrinha como uma pessoa trabalhadora e amorosa, que gostava de ajudar os familiares e fazer amizades.