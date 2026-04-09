Vítima morava em Palmeirópolis e tem a morte investigada após o corpo ser localizado em um rio (Reprodução/Arquivo da família de Deise Carmem)\nO marido da mulher encontrada morta em um rio no sul do Tocantins deixou a prisão e passa a responder em liberdade. A informação, que integra apuração do Jornal do Tocantins e do g1, é que ele tenha sido liberado assim que acabou o prazo da prisão temporária, no início deste mês, e que as filhas continuam presas preventivamente .\nJosé Roberto Ribeiro aparece como investigado por possível interferência nas apurações, especialmente pela suspeita de supressão de mensagens digitais. O indiciamento não o vincula, segundo a própria investigação, à execução do homicídio ou à ocultação do cadáver.\nNo mesmo caso, as filhas da vítima, Déborah de Oliveira Ribeiro e Roberta de Oliveira Ribeiro, seguem presas. A Polícia Civil as aponta como suspeitas de envolvimento na morte e na ocultação do corpo.