A mulher que sobreviveu após ser jogada de um penhasco na região metropolitana de Belo Horizonte recebeu alta hospitalar, segundo publicação feita pela filha dela nas redes sociais nesta quinta-feira (28).\nAna Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41, deu entrada no hospital na última terça (26), após ser encontrada pelos bombeiros no Parque Estadual da Serra do Rola Moça após 24 horas de buscas.\nEla estava agarrada a um arbusto e não tinha graves lesões aparentes. Na foto divulgada pela filha, ela aparece com cortes nas regiões do nariz e das mãos.\nO suspeito pelo crime, Silvanildo Amâncio de Araújo Santos, 52, ex-companheiro de Ana Cláudia, foi preso em Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais, na manhã da terça. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) nesta quarta-feira (27) e o caso foi enquadrado como tentativa de feminicídio.