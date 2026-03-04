-calote_calca_jeans.mp4 (1.3381586)\nUma mulher é suspeita de comprar R$ 1.182.288,29 em calças jeans e não pagar o fornecedor em Goiânia. A operação Denim Fraude foi comandada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais. À reportagem, a PC-GO informou que a vítima do golpe relatou que fez a entrega das peças em um depósito, no DF, onde a suspeita havia informado ser da sua loja.\nApós a entrega das mercadorias, a suspeita alegou não possuir cheques para o pagamento imediato. O comerciante só conseguiu receber os títulos, com vencimentos futuros, uma semana depois. No entanto, ao tentar descontar a primeira folha, os cheques foram devolvidos por divergência de assinatura.