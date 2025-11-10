Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser sequestrada, torturada e mantida em cárcere privado. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (10), na região sul de Palmas. Dois homens de 25 e 18 anos foram presos.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nConforme a PM, a mulher havia sido sequestrada por membros de uma facção criminosa e estaria sendo mantida em cárcere privado em uma kitnet. Quando os policiais chegaram ao local, ouviram barulhos de choro e pânico vindos de dentro do imóvel.\nSuspeito de mandar matar técnica de enfermagem é ex-vereador\nMulher e homem são encontrados mortos em Chapada de Areia\nSegundo os militares, quando a equipe entrou na residência, a mulher, que estava em estado de pânico, correu em direção aos policiais.