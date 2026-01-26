-VÍDEO JTO: Mulher é presa suspeita de matar a mãe a facadas (1.3366372)\nUma mulher, identificada como Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, foi presa suspeita de matar a própria mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62, a facadas, segundo a Polícia Civil. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a suspeita chega e depois deixa a casa acompanhada da filha de 5 anos, que presenciou o crime (veja acima).\nA reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa da suspeita até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na madrugada de domingo (25), em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia. No vídeo, divulgado pela Polícia Civil, a mulher chega à casa da mãe por volta das 3h21 acompanhada pela filha. Às 5h08 ela é vista deixando a casa debaixo de chuva com a menina, e aparenta estar mancando.