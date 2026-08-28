Polícia aponta participação da esposa e de dois comparsas em homicídio ocorrido em abril, no sul de Goiás (Reprodução/Instagram Aurélio Campos e TV Anhanguera)\nA esposa de Aurélio Campos de Oliveira, que era biomédico e dono de um laboratório, foi presa nesta quinta-feira (27) suspeita de mandar matá-lo para receber um seguro de vida no valor de R$ 1 milhão. O crime aconteceu no dia 30 de abril em Goiatuba, no sul de Goiás, segundo a Polícia Civil.\nDe acordo com as investigações, o crime foi premeditado pela esposa de Aurélio, que é advogada e tem 47 anos de idade, com a participação de outros dois suspeitos, que já foram seus clientes na advocacia, sendo um de 27 e outro de 30 anos de idade, que seriam responsáveis pela execução do crime e pela ocultação do cadáver.\nComo o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta matéria.