Jovem de 18 anos negou crime em depoimento, mas novas provas levaram à prisão preventiva (Divulgação/SSP)\nInvestigações da Polícia Civil resultaram na prisão de uma jovem de 18 anos, por suspeita de participação no homicídio de Henrique Ribeiro de Souza, de 32 anos, morto na noite da última terça-feira (21) com tiros na cabeça, dentro de casa. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a motivação do crime teria sido por retaliação relacionada à venda de drogas e organizações criminosas.\nConforme o boletim de ocorrência ao qual o g1 e o JTO tiveram acesso, testemunhas relataram ter visto um homem entrar na residência e, logo em seguida, ouviram diversos disparos de arma de fogo. O suspeito foi visto fugindo do local usando um capacete e uma camiseta semelhante às utilizadas por empresas prestadoras de serviços.