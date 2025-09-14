Um adolescente de 17 anos foi assassinado neste domingo (14), com golpe de faca, em uma casa na cidade de Aragominas, extremo norte do Tocantins. Uma mulher de 21 anos, suspeita do crime, está presa.\nO nome da mulher não foi divulgado, por isso o JTo não teve contato com a defesa dela.\nO caso foi registrado durante a madrugada, por volta das 00h45. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o jovem já estava sem vida. A mãe da vítima contou aos militares que o filho e a suspeita iniciaram uma discussão, que teria evoluído para agressão física. A mãe interveio e conseguiu acalmar os dois.\nConforme a PM, posteriormente, a suspeita foi até o quarto onde estava o adolescente, o golpeou com uma faca e fugiu.\nSuspeito de importunar vizinha sexualmente é preso\n'Atitude racista', diz jovem que denunciou segurança por agressão durante show na capital