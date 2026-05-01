Em Araguatins, uma mulher de 19 anos acabou presa nesta sexta-feira (1º) por suspeita de vender drogas por meio das redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, ela chegou a provocar a corporação na internet após ser alvo de duas abordagens em um curto intervalo de tempo.\nA suspeita teria divulgado vídeos nas redes sociais oferecendo substâncias semelhantes à maconha, cocaína e crack na região do Bico do Papagaio.\nA suspeita não teve o nome divulgado pela polícia e o JTo não conseguiu contato com a defesa dela.\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM\nAcusado de matar morador de rua em Palmas vai a júri popular\nDe acordo com a polícia, o mandado de prisão temporária foi cumprido com apoio da Polícia Militar, com o objetivo de garantir o avanço das investigações, a coleta de provas digitais e a identificação de possíveis envolvidos na atividade criminosa.