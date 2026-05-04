Uma mulher de 32 anos foi presa e dois adolescentes, de 13 e 16 anos, foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas em Araguaçu. Segundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a suspeita é mãe de um dos menores. O caso foi registrado neste sábado (2).\nDe acordo com a polícia, os dois adolescentes foram encontrados durante patrulhamento no Setor Aeroporto. Um deles teria entregado um objeto embalado ao outro. Ao perceberem a presença da viatura, fugiram correndo.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o JTo não localizou a defesa.\nSobe para 6 o número de mortos nas chuvas em Pernambuco; mais de 2.600 estão fora de casa\nTécnico denuncia que foi alvo de racismo após jogo de futebol, em Goiânia\nA PM alcançou os suspeitos e, durante a abordagem, encontrou uma quantidade de crack nos bolsos das roupas dos dois. Durante as buscas, a mãe de um dos adolescentes foi encontrada com uma mochila contendo mais materiais ilícitos, segundo a polícia. A mulher relatou aos policiais que havia transportado a droga da cidade de Porangatu (GO) para o município tocantinense.