Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (1º) suspeita de furtar a carteira de um idoso de 79 anos em Palmas. Segundo a Polícia Civil, a suspeita teria usado o cartão de débito da vítima em compras, causando um prejuízo de mais de R$ 10 mil.\nO delegado responsável pelo caso, Túlio Pereira Mota, informou que durante o interrogatório a mulher confessou o crime e indicou outras pessoas que também estariam envolvidas. O nome dela não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nAs investigações começaram após o idoso procurar a delegacia, há cerca de 20 dias, para informar que sua carteira, com o cartão de débito e crédito, havia sido furtada de dentro da sua casa. A polícia então identificou que a suspeita tinha acesso facilitado à residência, pois tinha a confiança do idoso. O tipo de relação entre eles não foi informado.