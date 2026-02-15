Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (13) suspeita de receber uma encomenda com medicamentos abortivos em Itumbiara, no sul de Goiás.\nA defesa da investigada não foi localizada até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás, a prisão ocorreu após compartilhamento de informações da Central de Flagrantes de Goiânia, que indicavam o envio de uma correspondência suspeita identificada pelos Correios como contendo substância ilícita.\nA partir do alerta, a polícia passou a monitorar a rotina da destinatária entre a residência e o trabalho. Segundo a corporação, após dois dias de vigilância, os policiais acompanharam a entrega do pacote por um funcionário dos Correios. A mulher foi abordada logo após o recebimento.\nDentro da encomenda, conforme a polícia, foram encontrados seis comprimidos de um medicamento de comercialização proibida no Brasil.