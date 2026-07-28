Morgana Monteiro, de 45 anos (Reprodução/Instagram de Morgana Monteiro)\nUma mulher foi assassinada nesta segunda-feira (27), na quadra 1503 Sul, em Palmas. Segundo apuração da TV Anhanguera, a vítima foi identificada como Morgana Monteiro. O principal suspeito do feminicídio é o ex-companheiro dela.\nTestemunhas ouvidas pela reportagem contaram que, na tentativa de escapar do agressor, a mulher chegou a se trancar no banheiro. Após o crime, o homem teria fugido do local. A polícia realiza buscas na região.\nO nome do suspeito não foi informado, por esse motivo, o JTo não conseguiu localizar a defesa.\nHospital Dom Orione é obrigado pela Justiça a manter serviços do SUS após ameaça de paralisação por dívida com o Estado\nCaminhão derruba grades de rodovia em obras e quase desce ribanceira no lago de Palmas