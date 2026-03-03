Uma mulher, identificada como Valdirene dos Santos Ferreira, de 39 anos, foi morta a facadas pelo namorado em Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Marcos dos Santos Andrade, de 42, acabou tirando a própria vida após o crime.\nO fato aconteceu na tarde de domingo (1°). Ao g1, o delegado Felipe Sala explicou que o casal havia reatado o relacionamento há cerca de três dias antes do crime. Segundo o relato de testemunhas aos policiais, Marcos pegou uma faca na cozinha e foi atrás da vítima, que gritou por socorro e entrou no banheiro da casa, em que estavam a filha e a sobrinha dela.\nLogo em seguida, o delegado contou que o suspeito deu vários golpes de faca na vítima. O filho dela, de 22 anos, tentou impedir o crime, mas também acabou sendo ferido com uma facada na região do abdômen.