Uma mulher foi jogada do 3º andar de um edifício pelo marido no Setor 9, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). À reportagem do POPULAR, a Polícia Civil (PC) relatou que, durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), a vítima foi questionada se havia sido empurrada da janela e assentiu positivamente.\nSegundo a apuração da TV Anhanguera, a vítima contou aos policiais que já estaria sendo ameaçada há alguns dias e que teria pedido ajuda, mas que os vizinhos não ouviram. O homem foi preso por tentativa de feminicídio.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Mulher é jogada do 3º andar de prédio, diz polícia\nSegundo a PC, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída na área de serviço de um apartamento no térreo. Para viabilizar o resgate, foi necessário arrombar o imóvel. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Mansões Odisseia. O caso ocorreu na última quarta-feira (18).