À esquerda, momento em que o cachorro é atacado na calçada. À direita, registro das queimaduras (Reprodução/TV Anhanguera)\nA moradora Cacilda Ferreira de Almeida, suspeita de jogar líquido quente em um cachorro comunitário em Goiânia, foi indiciada pelo crime de maus-tratos qualificado. Segundo a delegada do caso, Simelli Lemes, a pena pelo ato é de até cinco anos de prisão. O animal, conhecido como Jhonny, segue internado e apresenta estado geral estável. Porém, ainda não está fora de risco.\nNesta sexta-feira (27), o JORNAL entrou em contato com o advogado de defesa de Cacilda, Washington Soares. Entretanto, o profissional disse que não tinha interesse em se manifestar e que toda a defesa será feita perante a Justiça.\nA investigadora também revelou que Cacilda ficou em silêncio durante o depoimento. Além disso, segundo a Polícia Científica (PCI), Johnny teve cerca de 40% do corpo queimado, sendo que as lesões são de primeiro, segundo e terceiro graus.