Uma mulher e o seu filho foram resgatados após serem mantidos em cárcere privado, em Palmas. Segundo a Polícia Civil, ela era agredida pelo companheiro de 27 anos e impedida de sair de casa com o filho.\nO caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (20). O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nConforme a PC, uma equipe foi acionada após receber uma denúncia dos familiares das vítimas, que moram no estado de Goiás (GO). A família teria dito aos agentes que não conseguia contato com a mulher desde o dia 26 de outubro de 2025.\n“Nas poucas ocasiões em que conseguiram se comunicar, perceberam sinais de medo e comportamento controlado pelo suspeito. Em determinada videochamada, o cunhado da vítima notou que a mulher evitava mostrar o rosto, aparentando receio de represálias do companheiro”, disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP).