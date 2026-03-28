Uma mulher de 23 anos sofreu seis golpes de canivete durante um ataque na madrugada deste sábado (28), em uma casa no setor Construindo um Sonho, em Araguaína, no norte do Tocantins. O Corpo de Bombeiros Militar realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao hospital.\nO crime de violência doméstica aconteceu durante a madrugada, na Rua Nifan. Os profissionais de salvamento informaram que receberam o chamado às 4h28 e finalizaran o atendimento às 5h32.\nDuplo homicídio em fazenda de Babaçulândia levanta suspeita de conflito agrário\nDebaixo da cama do filho: como suspeito de matar vigia em shopping tentou escapar da prisão em Palmas\nSindicância sobre estupro em frente à base da Guarda Metropolitana é prorrogada em Palmas\nA Polícia Militar, no entanto, comunicou que não recebeu acionamento para atender a ocorrência em Araguaína até o momento. O Jornal do Tocantins também solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e aguarda o retorno das autoridades sobre a investigação e o paradeiro do suspeito.