Um homem de 47 anos foi preso nesta terça-feira (16) suspeito de matar a ex-companheira a facadas e tentar fugir do Tocantins. O corpo de Anisiana Pereira da Silva, de 32 anos, foi localizado às margens da rodovia que liga Taguatinga (TO) a Luís Eduardo Magalhães (BA). O caso é investigado como feminicídio.\nSegundo informações da Polícia Civil (PC), a prisão ocorreu em Filadélfia, no norte do estado, poucas horas após a localização do corpo. Ainda conforme a PC, o homem tentava deixar o estado em direção ao Maranhão quando foi interceptado durante uma operação policial.\nO nome do suspeito não foi revelado pelas autoridades. Por este motivo, o JTo não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nMulher acusada de matar empresário José Paulo Couto vai a júri popular em Araguaína