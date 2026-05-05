Uma mulher de 43 anos, identificada como Simone Ribeiro de Souza, foi morta na noite desta segunda-feira (4), em Porto Nacional, na região central do estado. O crime ocorreu em uma casa no setor Porto Imperial e foi registrado pela Polícia Militar como homicídio doloso.\nDe acordo com a PM, os militares foram acionados por volta das 19h44 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já realizava o atendimento, mas a morte da vítima foi confirmada ainda no local.\nA perícia técnica realizou os levantamentos na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o corpo passou por exames necroscópicos e apresentava marcas de ferimentos provocados por arma branca.