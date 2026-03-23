Uma mulher foi confundida com a irmã gêmea e foi presa no lugar dela, em Goiânia. Embora tenha reconhecido o erro após a inocente ter passado dois dias na prisão, a Justiça de Goiás determinou que ela fosse solta, mas mediante uso de tornozeleira eletrônica.\nO caso aconteceu com Lucilene, moradora da capital goiana. A pedido da defesa da vítima, os sobrenomes serão mantidos em sigilo, para preservar a sua identidade. A moça de 36 anos foi presa em função de um mandado de prisão expedido com o seu nome no alto do documento. No entanto, o trecho detalhado da ordem judicial constava o verdadeiro alvo, a irmã gêmea univitelina, chamada Luciene.\nEm entrevista ao g1, o advogado de Lucilene, Kalleb Reis, explicou que a cliente foi presa por policiais militares em casa, na sexta-feira (20), por volta das 15h, enquanto se preparava para sair para o trabalho. Ela atua na área de bufês de eventos e por causa do erro perdeu um serviço que prestaria durante o MotoGP.