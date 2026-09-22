Orminda Lídia de Morais Leite, de 65 anos, foi condenada a 19 anos de prisão pelo assassinato de Alimonio Rodrigues da Silva, após uma disputa por terras na zona rural de Palmas. Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a ré teria encomendado a morte da vítima.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Mulher é condenada a 31 anos de prisão por homicídio em 1995\nO homicídio aconteceu em 1995, quando Alimonio Rodrigues foi atraído para uma pescaria e, durante o trajeto, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, segundo a denúncia do MP.\nO julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri de Palmas no dia 17 de setembro de 2026. Após a leitura da sentença, Orminda Lídia saiu presa do plenário.\nA defesa de Orminda Lídia informou ao Jornal do Tocantins que a ré foi submetida a julgamento enquanto enfrentava problemas de saúde e estava de atestado médico. Segundo o advogado, ela teria informado ao juiz que não poderia ser interrogada por estar com problemas de saúde mental.