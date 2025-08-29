Uma mulher de 44 anos foi condenada a mais de nove anos de prisão pela tentativa de homicídio do ex-marido. O homem, de 40 anos, com quem ela tinha um relacionamento extraconjugal, também responde por participar do crime contra a vítima, que é uma pessoa com deficiência. A decisão cabe recurso.\nDe acordo com o processo, o crime foi planejado para que a mulher conseguisse herdar os bens e a pensão do ex-marido. O julgamento ocorreu na Comarca de Gurupi. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os dois foram casados por 11 anos, mas estavam separados havia quatro anos.\nA condenada convenceu o ex-marido a retomar a união e a se mudarem do município de Sucupira para Gurupi. Conforme o processo, ela continuou tendo um relacionamento extraconjugal com o outro réu.\nA Defensoria Pública, que atuou na defesa da mulher, informou que não comenta decisões da Justiça envolvendo julgamento de pessoas assistidas e ressaltou que 'todas as pessoas têm direito à defesa, como prevê a Constituição Federal'. O JTo tenta contato com a defesa do segundo réu.