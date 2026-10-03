Zilma Rodrigues da Silva foi condenada a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato do cunhado, Ariclenes Souza Brito, em Tocantinópolis, no norte do Tocantins. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (2), no Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal do município, sob a presidência do juiz Helder Carvalho Lisboa.\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a defesa do réu, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto para manifestação.\nSegundo o processo, o crime aconteceu na madrugada de 30 de janeiro, após uma discussão entre a acusada e a vítima durante uma festa realizada na noite anterior. Ariclenes mantinha um relacionamento com a irmã de Zilma.\nApós uma briga entre Ariclenes e a companheira, o homem foi atacado a facadas enquanto dormia. Ele morreu ainda no local.