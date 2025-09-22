A consultora de vendas Jhanny Kelly Alves Evangelista, de 32 anos, passou por cirurgia plástica para reconstruir o lábio e a orelha após ser espancada enquanto dormia dentro de casa, na região sul de Palmas. Conforme a Polícia Militar, o suspeito do crime é ex-marido da vítima e fugiu após o crime.\nSegundo a família, ela teve o braço quebrado em várias partes e sofreu fratura exposta.\nEla chegou com muitas lesões, cortes profundos, muitos machucados na cabeça e perdeu os quatro dentes da frente. A gente tá mobilizando uma vaquinha para ajudar na questão dos implantes. Ela tá com muitos hematomas, muitos roxos no corpo. Apanhou muito, sabe? Perdeu as unhas, foi algo bem brutal mesmo", contou a irmã de Jhanny, Lorrany Evangelista.\nA agressão aconteceu na madrugada de domingo (21). Um homem que estava na casa também foi agredido. Ele contou para os policiais que os dois estavam dormindo quando o ex-marido de Jhanny invadiu a casa e os agrediu com um objeto similar a um pedaço de madeira.