Uma mulher identificada como Tatiana Barbosa dos Santos, de 44 anos, foi morta com golpes de faca na noite desta quinta-feira (30), em Araguaína, região norte do estado.\nSegundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. Investigações preliminares indicam que o homem não aceitava o fim do relacionamento.\nA polícia informou que o suspeito fugiu do local. Buscas são realizadas na região. O nome dele não foi divulgado e, por esse motivo, o JTo não conseguiu localizar a defesa.\nJustiça mantém prisão de empresária acusada de fraudes nas UPAs após suspender julgamento\nPF apreende alto valor em espécie com deputado no TO\nFeminicídio de enfermeira em Palmas: o que se sabe sobre o crime, a fuga e a morte do ex-marido\nA reportagem pediu informações à Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.