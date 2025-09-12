Uma mulher de 27 anos foi assassinada com golpes de faca na frente dos filhos em Tocantinópolis, na região norte do estado. Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o suspeito do crime é ex-companheiro da vítima.\nVeja no JA 1ª Edição: Homem é preso suspeito de matar mulher a facadas em Palmas\nA mulher foi identificada como Thalyta Amancio da Silva Fernandes, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O crime aconteceu na noite de quinta-feira (11). Duas crianças de seis e oito anos, filhas de Thalyta, presenciaram a cena.\nO Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência às crianças. A área foi isolada para a realização dos procedimentos periciais. O suspeito do crime fugiu do local. Militares fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado.\nPolícia Militar encontra fábrica clandestina para montagem de armas e prende suspeito