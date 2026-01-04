Vítima tinha 22 anos e suspeito do crime é o marido (Reprodução/WhatsApp de Ingrid Lorane Negreiros Santos)\nUm crime de feminicídio chocou a região sul de Palmas neste sábado (3). Ingrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, morreu após receber golpes de faca dentro de casa. O principal suspeito do crime, o marido de 36 anos, fugiu do local em uma motocicleta, mas a Polícia Militar realizou a prisão neste domingo (4), a apenas duas quadras do endereço onde ocorreu o assassinato.\nSegundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apuradas pelo g1, os filhos do casal, de 2 e 6 anos, estavam na residência no momento da chegada dos policiais. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem consumiu bebida alcoólica antes de atacar a vítima.\nApós a detenção, os agentes conduziram o suspeito à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A autoridade policial ouviu o depoimento do homem e lavrou o auto de prisão em flagrante por feminicídio.