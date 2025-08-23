Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro de uma casa de Gurupi, região sul do Tocantins. Ela tinha ferimentos com marcas de faca e foi identificada como Ana Caroline Oliveira de Sousa. O suspeito do feminicídio está sendo procurado pela polícia.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Mulher é encontrada morta com facadas e companheiro é suspeito do crime, em Gurupi\nO crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (22), entre 4h e 6h, no setor Jardim das Bandeiras. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado no fim da tarde para a família.\nPara iniciar a investigação, a perícia analisou a casa onde a mulher foi encontrada e recolheu objetos da cena do crime.\nJovem aprendiz morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Araguatins