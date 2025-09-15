Raylla Ferreira Lopes, de 26 anos, morreu em um acidente envolvendo carro e caminhão na TO-280, trecho que fica entre Natividade e Almas. Segundo a Polícia Militar, por causa do impacto, a jovem chegou a ser arrastada pelo caminhão carregado de soja e morreu soterrada. Ela estava acompanhada do esposo, do filho e de duas sobrinhas.\nO acidente aconteceu por volta de 0h45 deste sábado (13). O Corpo de Bombeiros Militar informou que três crianças e dois motoristas foram levados com ferimentos ao hospital por pessoas que passavam pelo local. Além deles, outros envolvidos tiveram apenas ferimentos leves.\nEm imagens divulgadas pelos militares, é possível ver um carro e uma carreta tombados às margens da rodovia. As causas do acidente ainda são investigadas.\nTrês caminhões e um carro\nSegundo a PM, o acidente envolveu quatro veículos, sendo três caminhões e um carro. Testemunhas informaram que o motorista de um caminhão teria perdido o controle e batido de frente com outro. Por causa da colisão, a pista ficou parcialmente interditada.