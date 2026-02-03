Empresária Amanda Vasconcelos (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nA Justiça da Flórida analisou, em audiência de custódia, as infrações atribuídas à empresária Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, presa após uma abordagem de trânsito em Orlando, nos Estados Unidos. O procedimento definiu valores de fiança relacionados às acusações registradas pela polícia americana.\nSegundo registros do sistema judiciário do Condado de Orange, a infração de dirigir sem habilitação válida resultou na fixação de fiança no valor de US$ 500. A documentação aponta ainda uma observação no campo “redução de fiança”, identificada por sigla não detalhada nos dados públicos disponíveis.\nDurante a mesma audiência, a Justiça estabeleceu fiança adicional de US$ 500 vinculada à acusação de fuga após ordem de parada. A conduta consta em relatório do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, que descreve a permanência do veículo em deslocamento por cerca de 800 metros mesmo após acionamento de luzes e sirene da viatura.