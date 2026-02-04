Foto registrada durante a prisão de Amanda ( Reprodução/Condado de Orange )\nAmanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos, ganhou liberdade na noite desta terça-feira (3) após passar pela polícia americana em Orlando, nos Estados Unidos. Ela responde a procedimentos administrativos e criminais relacionados a uma abordagem de trânsito registrada na Flórida. A empresária permaneceu detida até a audiência inicial e deixou a custódia após decisão judicial.\nCasada civilmente com o cantor Henrique desde 2018, Amanda virou alvo de apuração policial depois de uma ocorrência registrada durante a condução de uma caminhonete de luxo. De acordo com relatório oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, a tentativa de abordagem teve início no cruzamento da Regency Village Drive com a Daryl Carter Parkway, depois que um policial observou uma mudança imprópria de faixa.