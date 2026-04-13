Uma mulher denuncia ter sido assediada por um médico durante uma perícia em uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em Goiânia. Segundo ela, o profissional teria levantado seu vestido durante o atendimento para avaliar um benefício previdenciário por hérnia na coluna. O caso foi denunciado à polícia.\nA defesa do médico não foi localizada. Em um boletim de ocorrência obtido pela TV Anhanguera, ele disse que a conduta realizada foi necessária para avaliação clínica da paciente, pois a perícia estava relacionada a um problema de hérnia na coluna. Disse ainda que solicitou que ela levantasse o vestido e que, durante o atendimento, não houve manifestação de incômodo.\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos, recebidas pelo conselho ou das quais toma conhecimento, são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico. Disse ainda que também solicita esclarecimentos ao médico responsável técnico pela instituição citada nas denúncias.