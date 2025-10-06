Lusinete Dias de Sousa, de 54 anos, foi encontrada por familiares após passar sete dias desaparecida. Ela foi encontrada em um posto de combustíveis em Miranorte, região centro-oeste do estado, após ser reconhecida por uma amiga da família.\nA mulher, que é surda e tem problemas com álcool, desapareceu no dia 27 de setembro em Miranorte e a família registrou boletim de ocorrência. Segundo Mônica Viana, prima de Lusinete, ela foi achada descalça e segurando uma sacola com suas roupas na tarde de domingo (5).\nMulher surda de 54 anos está desaparecida há sete dias: 'Estamos sem saber o que fazer', desabafou a prima\nPai de vereador morre após levar choque elétrico enquanto usava máquina agrícola\nA prima disse que a família ainda não descobriu onde ela estava, nem se foi deixada lá por alguém. "Ela estava bem suja, com os pés inchados, uma sacola de roupas, uma vasilha de manteiga com farofa e um pedaço de carne fresca na mão. Não entendemos o que aconteceu", comentou.