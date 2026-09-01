Uma mulher de 39 anos descobriu que estava grávida de gêmeos durante o parto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguaína, no norte do estado. Os bebês nasceram com apenas dois minutos de diferença e receberam atendimento emergencial da equipe da unidade.\nOs dois bebês nasceram na noite de 8 de agosto. Segundo a equipe de saúde, a paciente deu entrada na sala vermelha com contrações e sinais que indicavam a evolução do trabalho de parto\nAinda conforme a unidade de saúde, a mãe não fazia acompanhamento pré-natal regular e a gestação gemelar só foi identificada durante o atendimento. A rapidez do trabalho de parto também impediu que ela fosse transferida para uma maternidade de referência antes do nascimento.\nUm registro do momento foi postado nas redes sociais pela Prefeitura de Araguaína. "Depois dos primeiros cuidados e da estabilização, mãe e filhos foram transferidos em segurança para o Hospital Dom Orione", informou o município. O JTo não conseguiu contato com a mulher.