Uma mulher de 32 anos foi indiciada pela Polícia Civil após criar um perfil falso em uma rede social para acusar a ex-colega de trabalho em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Segundo a polícia, a suspeita entrava em contato com clientes do estabelecimento para dizer que a vítima tinha relacionamentos com os maridos delas.\nO nome da suspeita não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu entrar em contato com a defesa.\nO caso aconteceu em novembro de 2025. As investigações foram iniciadas após a vítima ir à delegacia da cidade e registrar boletim de ocorrência.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima informou que clientes do estabelecimento onde trabalhava começaram a receber mensagens enviadas por um perfil falso, na internet, em que a suspeita afirmava que ela mantinha relacionamentos extraconjugais com os maridos delas.