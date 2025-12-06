Uma mulher foi presa em Palmas suspeita de se passar por servidora pública para aplicar golpes. Ela cobrava dinheiro com a promessa de conseguir incluir vítimas em sorteios habitacionais. A investigada usa tornozeleira eletrônica por crimes da mesma natureza e foi flagrada repetindo os golpes.\nDe acordo com a Polícia Civil, a mulher, que não teve o nome ou idade revelados, é investigada em 15 inquéritos policiais. Ela foi encaminhada nesta sexta-feira (5) até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas, por uma equipe da Guarda Metropolitana. No momento da abordagem ela alicava mais golpes se passando por servidora da Secretaria de Habitação da Capital.\nO delegado Gregory Almeida explicou que a mulher cobrava taxas de R$ 2,5 mil a R$ 12 mil para “garantir” a inclusão das vítimas em sorteios para moradias. Como se passava por servidora do município, conseguiu ludibriar diversas pessoas, que procuraram a delegacia para denunciar o caso.