Edina Helena Almeida estava indo para uma aula do curso de técnico em enfermagem quando foi atropelada e morta em uma calçada, em Araguaína, no norte do Tocantins. Daiane da Silva, sobrinha da vítima, contou que a tia era guerreira e dedicada.\nEla [Edina] era uma mulher guerreira, casada, dedicada à família, muito lutadora e tinha um coração iluminado. É muito difícil falar sobre ela, porque a Edina era cheia de amor e coragem, muito amada, amada por todos. Ela teve seus sonhos interrompidos”, disse a sobrinha.\nO acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), no cruzamento entre as ruas Aquiles de Pina e 13 de Junho, no setor Rodoviário. Segundo a Polícia Militar, Edina Helena estava na calçada quando foi atingida. Ela foi arrastada e ficou presa embaixo do carro.\nTestemunhas contaram para a polícia que um dos veículos transitava pela Rua 13 de Junho, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e invadido a mão preferencial. Isso teria provocado a batida com o outro carro, que perdeu o controle e atingiu Edina Helena na calçada.