A jovem Ingrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, que foi assassinada com mais de 20 facadas em Palmas, havia registrado quatro denúncias de violência doméstica contra o marido, Ires Rodrigues do Nascimento, de 36 anos. O homem, suspeito do crime, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.\nVeja vídeo no JA 2º Edição: Mulher morta a facadas já havia registrado ocorrências contra suspeito\nO caso aconteceu na noite do último sábado (3), no bairro Jardim Taquari. Conforme a decisão, Ingrid Lorane foi encontrada morta dentro da própria casa, com pelo menos 23 perfurações pelo corpo. Ela deixou dois filhos, de 2 e 6 anos.\nO suspeito passou por audiência de custódia no domingo (4) e teve a prisão preventiva decretada. O JTo ainda tenta contato com a defesa de Ires Rodrigues.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ingrid Lorane havia registrado quatro denúncias de violência doméstica contra Ires Rodrigues durante os anos de 2021, 2023, 2024 e 2025. Todos os inquéritos policiais tramitaram pela 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher (2ª DEAM) da capital.