Uma mulher, identificada como Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, se tornou ré sob a acusação de matar a mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62, após uma discussão envolvendo o corte de cabelo da neta, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o caso preenche os requisitos legais para o início da ação penal por feminicídio.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Karem para que se manifestasse. A reportagem também procurou a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) para verificar se o órgão está responsável por sua defesa, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o MP-GO, a denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Marcelo Franco de Assis Costa, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Guapó, foi recebida pela Justiça na terça-feira (10). Ela está presa preventivamente.