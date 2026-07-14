Sincero, honesto e autêntico são palavras que Marcélio Carneiro Santana usou para homenagear o sobrinho Márcio José Carneiro Santana Filho, de 36 anos, que morreu após sofrer uma descarga elétrica ao tocar na fiação de uma bomba de caixa d'água em uma propriedade rural de Araguatins, no Bico do Papagaio.\nO acidente aconteceu na tarde de sábado (11). Conforme a Polícia Militar, Márcio voltava de um banho de rio quando encostou na fiação de uma bomba instalada próxima à margem. Como estava com o corpo molhado, recebeu a descarga elétrica e ficou preso aos fios.\nMarcélio contou ao Jornal do Tocantins que o sobrinho era a alegria da família e amigos.\nMarcinho era muito alegre, uma pessoa espontânea, verdadeira, proativa e autêntica no que fazia. Gostava de se divertir com os amigos, de pescar. Era muito amado por todos, familiares e amigos”, disse o tio.