Considerada uma importante construção para a história e cultura do Tocantins, a igreja Matriz de Nossa Senhora de Sant'Ana foi construída no século XVlll em Chapada da Natividade. O edifício enfrenta, atualmente, deterioração e risco de desabamento. O Ministério Público do Tocantins encaminhou recomendação para que sejam tomadas medidas de prevenção.\nO edifício foi construído com técnicas tradicionais de taipa e adobe e foi tombada pelo município através da Lei Municipal nº 176/2011.\nO prefeito Elio Dionizio de Santana informou ao JTo que o escoramento na estrutura já foi realizado e que a prefeitura não teria condições de arcar com os custos da reforma. Disse ainda que o município irá entrar em contato com o Estado para a tentativa de parceria para a restauração.\nAdolescente de 17 anos é morto a tiros em Palmas; Polícia Civil investiga o crime