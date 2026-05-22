O Ministério Público do Tocantins (MPTO) pediu à Justiça que o motorista apontado como responsável por um acidente com duas mortes na BR-153, em Cariri do Tocantins, seja levado a júri popular. A solicitação foi feita pela 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi e assinada pelo promotor Rafael Pinto Alamy.\nSegundo o MPTO, o suspeito deve responder por dois homicídios qualificados por dolo eventual, quando o motorista assume o risco de matar, além de fuga do local do acidente. As vítimas foram identificadas como Jefferson Amâncio de Souza, de 29 anos, e Gilberto Rodrigues, de 31 anos.\nO acidente aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, no km 694 da rodovia. De acordo com as investigações, o motorista dirigia um Fiat Mobi, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com as duas motocicletas, que seguiam no sentido oposto. Os motociclistas morreram no local.