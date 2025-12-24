O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) obteve uma sentença para que sejam realizados reparos em obras de drenagem e manutenção na pavimentação asfáltica realizada sem projeto adequado de drenagem em Ponte Alta do Tocantins, na região sudeste do Tocantins. Caso a decisão não seja cumprida, foi determinada uma multa diária de até R$ 50 mil.\nConforme o MPTO, a decisão determina que o município e a empresa NA Construções Ltda., responsável pela execução da obra, realizem os reparos necessários na pavimentação asfáltica da Avenida Estrela do Sul, além de implementarem o sistema de drenagem pluvial no local.\nA ação do MPTO denuncia o risco à saúde pública na região, diretamente ligado ao desvio das águas das chuvas para residências no Setor Sul. O JTo solicitou posicionamento ao município, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.