O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga um aditivo de 375% em um contrato de transporte escolar firmado pela Prefeitura de Babaçulândia. Segundo o inquérito civil, há indícios de superfaturamento, fraudes contratuais e possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados à educação.\nA investigação é conduzida pela Promotoria de Justiça de Filadélfia por meio do Inquérito Civil Público. De acordo com o MP, a empresa Centro de Formação de Condutores de Veículo Direção Ltda, teriam recebido aproximadamente R$ 3,88 milhões em contratos de transporte escolar entre 2025 e 2026.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento da empresa e o município, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nConforme a auditoria técnica do MPTO, o principal alvo da investigação é o Termo Aditivo nº 1 do Contrato nº 181/2025. O documento elevou o valor originalmente contratado de R$ 23.960 para R$ 113.810, com acréscimo de R$ 89.850. Para o Ministério Público, o aumento de 375% é considerado atípico e pode ter ultrapassado os limites legais para alterações contratuais.