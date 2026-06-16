Waldecir José de Lima Júnior foi capturado na casa da sogra, em Palmas (Divulgação/PCTO e Reprodução/TV Anhanguera)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) detalhou as circunstâncias que levaram à morte do vigia no estacionamento de um shopping em Palmas. A denúncia aponta que o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, agiu com crueldade e utilizou recursos que impediram qualquer possibilidade de defesa da vítima. Segundo o documento, o acusado desferiu coronhadas contra o trabalhador antes de efetuar o disparo fatal, motivado por uma discussão sobre uma vaga de luxo.\nO juiz Cledson Jose Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, recebeu a denúncia em 27 de maio de 2026, tornando Waldecir réu no processo. O magistrado considerou haver "justa causa para a ação penal", fundamentada em provas de materialidade e indícios de autoria extraídos do inquérito policial. O caso segue agora para a esfera do Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida.